Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
17.39CHF
0.39CHF
2.27 %
28.06.2019
SWX
05.09.2025 10:23:21
Infineon Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Präsentationen der Münchner auf Tech-Konferenzen der Deutschen Bank in den USA und Europa. Der Konzern habe jüngste Signale bestätigt und sich näher zu 2026 geäußert./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Infineon AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
31.10 €
Abst. Kursziel*:
41.46%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
32.01 €
Abst. Kursziel aktuell:
37.46%
Analyst Name::
Johannes Schaller
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.ch)
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
04.09.25
|Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller (finanzen.ch)
04.09.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
04.09.25