SMI 12'400 0.1%  SPI 17'150 0.2%  Dow 45'621 0.8%  DAX 23'827 0.2%  Euro 0.9386 0.0%  EStoxx50 5'356 0.2%  Gold 3'553 0.2%  Bitcoin 90'162 1.1%  Dollar 0.8033 -0.3%  Öl 66.9 0.1% 
Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

17.39
CHF
0.39
CHF
2.27 %
28.06.2019
SWX
05.09.2025 10:23:21

Infineon Buy

Infineon
29.52 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Präsentationen der Münchner auf Tech-Konferenzen der Deutschen Bank in den USA und Europa. Der Konzern habe jüngste Signale bestätigt und sich näher zu 2026 geäußert./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

