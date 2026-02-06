Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

TecDAX-Marktbericht 06.02.2026 15:58:30

Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben

In Frankfurt stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Elmos Semiconductor
Um 15:40 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.08 Prozent leichter bei 3’625.27 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 535.304 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.010 Prozent stärker bei 3’628.42 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’628.05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3’629.23 Punkte, das Tagestief hingegen 3’579.19 Zähler.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1.04 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’751.29 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’498.24 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 3’827.76 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.027 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3’858.70 Punkten. Bei 3’558.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit United Internet (+ 2.55 Prozent auf 28.12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.39 Prozent auf 46.24 EUR), Infineon (+ 1.73 Prozent auf 42.12 EUR), HENSOLDT (+ 1.11 Prozent auf 77.20 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0.88 Prozent auf 115.00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Bechtle (-9.33 Prozent auf 38.08 EUR), Nagarro SE (-3.89 Prozent auf 60.50 EUR), CANCOM SE (-3.64 Prozent auf 25.15 EUR), Siemens Healthineers (-2.93 Prozent auf 41.35 EUR) und Nemetschek SE (-1.39 Prozent auf 70.90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’369’441 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 194.107 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

