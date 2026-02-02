Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Infineon Neutral

Infineon
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ausrichtung auf Chips für die Industrie und mehrere andere Märkte sollte dem Chiphersteller nutzen, während das Auto-Segment und Währungseffekte Gegenwind für die Prognosen der Bayern bedeuteten, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39.20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
41.38 € 		Abst. Kursziel*:
-5.28%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
41.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.27%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

