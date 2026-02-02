Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
38.00CHF
-0.46CHF
-1.20 %
11:51:17
SWX
02.02.2026 11:59:17
Infineon Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ausrichtung auf Chips für die Industrie und mehrere andere Märkte sollte dem Chiphersteller nutzen, während das Auto-Segment und Währungseffekte Gegenwind für die Prognosen der Bayern bedeuteten, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Infineon AG
|26.01.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|23.01.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
