FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit KI-Chips laufe mit Volldampf, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen. 2027 dürfte stark werden./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.62 € 		Abst. Kursziel*:
18.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.50%
Analyst Name::
Johannes Schaller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:44 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07:29 Infineon Buy UBS AG
07:27 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Infineon Kaufen DZ BANK
04.02.26 Infineon Buy UBS AG
mehr Analysen
