Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit KI-Chips laufe mit Volldampf, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen. 2027 dürfte stark werden./ag/bek;

