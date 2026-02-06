Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Malte Schaumann hob seine Gewinnerwartungen für den Chipkonzern am Freitag in seiner Nachbetrachtung an. Das Unternehmen setze mit der Erhöhung der Investitionen noch stärker auf die Geschäftsmöglichkeiten im KI-bezogenen Bereich, also etwa Chips zur Steuerung der Stromversorgung von Rechenzentren./mis/rob/ag;
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
41.20 €
Abst. Kursziel*:
14.08%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
41.44 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.43%
Analyst Name::
Malte Schaumann
KGV*:
-
