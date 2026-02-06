Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.97 Prozent fester bei 5’983.04 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.049 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.004 Prozent auf 5’925.91 Punkte an der Kurstafel, nach 5’925.70 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5’904.33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’983.96 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1.39 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 5’931.79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’611.18 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Stand von 5’356.63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2.27 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’073.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’780.85 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3.02 Prozent auf 150.25 EUR), Bayer (+ 2.11 Prozent auf 45.76 EUR), Deutsche Bank (+ 1.81 Prozent auf 31.26 EUR), Siemens (+ 1.74 Prozent auf 248.75 EUR) und Infineon (+ 1.73 Prozent auf 42.12 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil BASF (-2.04 Prozent auf 48.10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.96 Prozent auf 100.10 EUR), BMW (-1.26 Prozent auf 87.82 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.85 Prozent auf 58.49 EUR) und Deutsche Telekom (-0.39 Prozent auf 30.48 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2’505’383 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 445.586 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.37 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch