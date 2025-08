FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Chiphersteller habe ein solides Wachstum verzeichnet und bei der Profitabilität positiv überrascht, schrieb Johannes Schaller in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Lagerabbau in den wichtigsten Endmärkten sei bald abgeschlossen, und das Unternehmen habe wohl bereits im ersten Geschäftsquartal den zyklischen Tiefpunkt erreicht./la/tih;