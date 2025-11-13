Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer guten Kostenkontrolle habe die Beteiligungsgesellschaft stark abgeschnitten, schrieb Felix Ellmann in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Zahlen. Indes habe der Umsatz leicht enttäuscht./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: INDUS AG Buy
Unternehmen:
INDUS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.05 € 		Abst. Kursziel*:
62.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.83%
Analyst Name::
Felix Ellmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

