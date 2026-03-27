Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’577 -0.5%  SPI 17’559 -0.6%  Dow 45’960 -1.0%  DAX 22’281 -1.5%  Euro 0.9178 0.1%  EStoxx50 5’499 -1.2%  Gold 4’427 0.3%  Bitcoin 53’227 -2.6%  Dollar 0.7981 0.5%  Öl 110.9 4.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
Roche-Aktie profitiert: CHMP-Empfehlung für Lungenkrebs-Kombi
Lufthansa-Aktie schwächelt: Tochter Swiss verdoppelt wegen Krieg Flüge zwischen Zürich und Delhi
RBC Capital Markets gibt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform
RBC Capital Markets verleiht Allianz-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse
Suche...

INDUS Aktie 407618 / DE0006200108

24.84
CHF
-0.96
CHF
-3.71 %
13:19:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.03.2026 11:18:35

INDUS Buy

INDUS
24.84 CHF -3.71%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 hätten zwar nicht ganz den Erwartungen entsprochen, schrieb Felix Ellmann in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dank starker Aufträge sei aber eine solide Basis für die Beteiligungsgesellschaft für 2026 gelegt./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: INDUS AG Buy
Unternehmen:
INDUS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.05 € 		Abst. Kursziel*:
44.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.65%
Analyst Name::
Felix Ellmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse