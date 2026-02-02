Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’427 0.1%  SPI 18’499 0.1%  Dow 49’408 1.1%  DAX 24’912 0.5%  Euro 0.9180 -0.1%  EStoxx50 6’040 0.5%  Gold 4’916 5.5%  Bitcoin 61’040 -0.6%  Dollar 0.7786 -0.1%  Öl 66.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Kurspotenzial bei BYD-Aktie: Analysten setzen auf diese Schlüssel­sparte
So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
Nordex-Aktie höher: Windparkprojekt in Dalarna in Planung
ProSiebenSat1-Aktie schwächelt: Schwaches Werbeumfeld drückt Ergebnis von ProSiebenSat.1 - Aktie dennoch höher
Suche...
Plus500 Depot

INDUS Aktie 407618 / DE0006200108

29.22
CHF
-0.37
CHF
-1.26 %
11:37:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.02.2026 10:00:20

INDUS Buy

INDUS
29.22 CHF -1.26%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Vorstandschef Johannes Schmidt habe auf einer Veranstaltung die Strategie "Empowering Mittelstand" vorgestellt, schrieb Felix Ellmann am Dienstag. Bis 2030 würden 3 Milliarden Euro an Umsatz angepeilt - 600 Millionen Euro davon durch Zukäufe./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: INDUS AG Buy
Unternehmen:
INDUS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32.00 € 		Abst. Kursziel*:
21.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.68%
Analyst Name::
Felix Ellmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu INDUS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?