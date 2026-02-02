INDUS Aktie 407618 / DE0006200108
29.22CHF
-0.37CHF
-1.26 %
11:37:45
BRXC
03.02.2026 10:00:20
INDUS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Vorstandschef Johannes Schmidt habe auf einer Veranstaltung die Strategie "Empowering Mittelstand" vorgestellt, schrieb Felix Ellmann am Dienstag. Bis 2030 würden 3 Milliarden Euro an Umsatz angepeilt - 600 Millionen Euro davon durch Zukäufe./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: INDUS AG Buy
|
Unternehmen:
INDUS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.00 €
|
Abst. Kursziel*:
21.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.68%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse