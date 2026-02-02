INDUS 29.22 CHF -1.26% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Vorstandschef Johannes Schmidt habe auf einer Veranstaltung die Strategie "Empowering Mittelstand" vorgestellt, schrieb Felix Ellmann am Dienstag. Bis 2030 würden 3 Milliarden Euro an Umsatz angepeilt - 600 Millionen Euro davon durch Zukäufe./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.