Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet bei den Spaniern mit einem soliden Jahr, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb. Im Fokus stünden Signale zum aktuellen Geschäft. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien ziemlich schwach gewesen./rob/ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52.56 €
|
Abst. Kursziel*:
4.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
52.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.32%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|05.03.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|47.62
|-0.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:15
|
Goldman Sachs Group Inc.
SAFRAN Buy
|10:08
|
RBC Capital Markets
Sartorius vz. Sector Perform
|10:06
|
JP Morgan Chase & Co.
Continental Overweight
|10:05
|
JP Morgan Chase & Co.
DHL Group Overweight
|10:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Inditex Overweight
|10:02
|
JP Morgan Chase & Co.
LANXESS Underweight
|10:00
|
Barclays Capital
Lufthansa Underweight