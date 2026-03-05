Inditex 47.75 CHF -0.44% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet bei den Spaniern mit einem soliden Jahr, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb. Im Fokus stünden Signale zum aktuellen Geschäft. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien ziemlich schwach gewesen./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 18:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT



