SMI 13'168 -1.0%  SPI 18'184 -0.9%  Dow 47'955 -1.6%  DAX 23'755 -0.3%  Euro 0.9053 -0.2%  EStoxx50 5'758 -0.4%  Gold 5'080 -0.1%  Bitcoin 55'150 -0.3%  Dollar 0.7820 0.1%  Öl 87.5 3.7% 
Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

47.77
CHF
-0.19
CHF
-0.40 %
11:10:02
BRXC
06.03.2026 10:04:43

Inditex Overweight

Inditex
47.75 CHF -0.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet bei den Spaniern mit einem soliden Jahr, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb. Im Fokus stünden Signale zum aktuellen Geschäft. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien ziemlich schwach gewesen./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 18:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52.56 € 		Abst. Kursziel*:
4.64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.32%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

