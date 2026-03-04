Inditex 48.46 CHF -0.01% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der spanische Textilkonzern sei ein struktureller Gewinner, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Das starke vierte Quartal dürfte diese Langfristthese untermauern./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.