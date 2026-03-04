Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
48.46CHF
0.00CHF
-0.01 %
15:20:53
BRXC
05.03.2026 13:21:31
Inditex Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der spanische Textilkonzern sei ein struktureller Gewinner, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Das starke vierte Quartal dürfte diese Langfristthese untermauern./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53.60 €
|
Abst. Kursziel*:
10.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.79%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse