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|Profitable Inditex-Investition?
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26.11.2026 10:02:03
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Inditex eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Inditex-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32.40 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 3.087 Inditex-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 177.37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57.46 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 77.37 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 181.60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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