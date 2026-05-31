Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Richard Chamberlain rechnet mit einer starken Polarisierung der Entwicklung im europäischen Mode-Einzelhandel, wie er am Montag in seiner Brancheneinschätzung schrieb. Inditex, Next und Uniqlo dürften auf Kosten von H&M und Primark Marktanteile gewinnen, was sich auch zunehmend in divergierenden Bewertungen niederschlagen sollte./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
53.72 €
|
Abst. Kursziel*:
15.41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
53.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.76%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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