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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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01.06.2026 07:29:32

Inditex Outperform

Inditex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Richard Chamberlain rechnet mit einer starken Polarisierung der Entwicklung im europäischen Mode-Einzelhandel, wie er am Montag in seiner Brancheneinschätzung schrieb. Inditex, Next und Uniqlo dürften auf Kosten von H&M und Primark Marktanteile gewinnen, was sich auch zunehmend in divergierenden Bewertungen niederschlagen sollte./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
53.72 € 		Abst. Kursziel*:
15.41%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.76%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
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07:29 Inditex Outperform RBC Capital Markets
29.05.26 Inditex Equal Weight Barclays Capital
29.05.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Inditex Buy UBS AG
18.05.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
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