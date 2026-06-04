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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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04.06.2026 11:33:53

Inditex Buy

Inditex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards lobte am Mittwochnachmittag nach den Geschäftszahlen die disziplinierte Umsetzung des Geschäftsmodells und den strukturellen Vorteil in der Lieferkette. Beides münde dann in überlegenes Wachstum./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.26 € 		Abst. Kursziel*:
12.42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.76%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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