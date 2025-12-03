Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
49.43CHF
4.02CHF
8.86 %
10:14:34
BRXC
03.12.2025 08:22:44
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain sprach in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion von starken Quartalszahlen. Der Umsatz sei etwas besser als erwartet ausgefallen, Margen und Cashflow sogar deutlich besser als erwartet. Er verwies zudem auf den starken Start in das laufende vierte Geschäftsquartal des Modekonzerns./ck/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
52.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
53.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.89%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
08:45
|Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Ergebnis besser als gedacht (AWP)
|
30.11.25