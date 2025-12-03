Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’939 0.4%  SPI 17’771 0.4%  Dow 47’474 0.4%  DAX 23’807 0.4%  Euro 0.9330 -0.1%  EStoxx50 5’715 0.5%  Gold 4’199 -0.2%  Bitcoin 74’381 1.4%  Dollar 0.8014 -0.2%  Öl 62.9 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Rohstoffkurse am Vormittag
US-Rekordaufträge treiben RENK-Aktie nach oben - Rheinmetall & HENSOLDT ziehen mit
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zalando von vor 10 Jahren verloren
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren angefallen
Suche...
Plus500 Depot

Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

49.43
CHF
4.02
CHF
8.86 %
10:14:34
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.12.2025 08:22:44

Inditex Outperform

Inditex
49.44 CHF 8.90%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain sprach in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion von starken Quartalszahlen. Der Umsatz sei etwas besser als erwartet ausgefallen, Margen und Cashflow sogar deutlich besser als erwartet. Er verwies zudem auf den starken Start in das laufende vierte Geschäftsquartal des Modekonzerns./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
52.80 € 		Abst. Kursziel*:
-1.52%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.89%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse