NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick des Prothesenherstellers für 2026 sei etwas mau ausgefallen, schrieb Richard Felton am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er liege leicht unter den Erwartungen und dem mittelfristig vom Unternehmen angestrebten Wachstumstempo. Der Analyst hält die Ziele zwar für vernünftig und konservativ, in Verbindung mit dem eher trägen vierten Quartal könnten sie allerdings zu Korrekturen am Konsens führen. Die mittelfristigen Ziele seien indes grundsätzlich bestätigt worden./ag/ck;