Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick des Prothesenherstellers für 2026 sei etwas mau ausgefallen, schrieb Richard Felton am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er liege leicht unter den Erwartungen und dem mittelfristig vom Unternehmen angestrebten Wachstumstempo. Der Analyst hält die Ziele zwar für vernünftig und konservativ, in Verbindung mit dem eher trägen vierten Quartal könnten sie allerdings zu Korrekturen am Konsens führen. Die mittelfristigen Ziele seien indes grundsätzlich bestätigt worden./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.95 €
|
Abst. Kursziel*:
78.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
84.33%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
09:33
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
07:29
|EQS-News: Rekordergebnisse von Ottobock: Zweistelliges Wachstum, starke Gewinnsteigerung, positiver Ausblick (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Record results for Ottobock: Double-digit growth, strong profit growth, positive outlook (EQS Group)
|
16.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zurück (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)