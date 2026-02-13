Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
56.20EUR
-1.65EUR
-2.85 %
10:17:00
BMN
17.02.2026 08:26:31
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Prothesenherstellers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag. Er hob zudem den "starken Free Cashflow" positiv hervor und dass die mittelfristigen Ziele bestätigt worden seien./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.20 €
|
Abst. Kursziel*:
44.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.47%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ottobock
|
09:33
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
07:29
|EQS-News: Rekordergebnisse von Ottobock: Zweistelliges Wachstum, starke Gewinnsteigerung, positiver Ausblick (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Record results for Ottobock: Double-digit growth, strong profit growth, positive outlook (EQS Group)
|
16.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zurück (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
