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03.07.2026 12:51:11

KION GROUP Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Vorab-Aussagen des Unternehmens zu den Quartalszahlen am 30. Juli signalisierten einen Auftragsrückgang im Geschäft mit Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und dazugehörigen Dienstleistungen (ITS) im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, schrieb Gael de-Bray in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er wertet dies als klare Enttäuschung. Hingegen scheine das Management in puncto Profitabilität nun optimistischer geworden zu sein, während die Aktie eine deutliche Senkung des operativen Ergebnisziels einpreise. Er habe seine Gewinnschätzung (EPS) erstmals seit zwei Jahren angehoben. Kion könnte vor einem Wendepunkt stehen./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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