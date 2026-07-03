Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’424 0.5%  SPI 20’327 0.6%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’779 0.8%  Euro 0.9188 0.0%  EStoxx50 6’413 0.8%  Gold 4’175 1.2%  Bitcoin 50’374 1.8%  Dollar 0.8032 0.0%  Öl 72.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Neuer Job? So können Arbeitgeber neuen Mitarbeitern den Einstieg erleichtern
Starke Absatzzahlen, starker Kursrutsch: Was hinter dem grössten Tesla-Einbruch seit rund einem Jahr steckt
KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktiensplit bei CrowdStrike vollzogen: Was Anleger jetzt wissen müssen
Suche...
Wochenperformance 04.07.2026 01:02:00

KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB

inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Inside Trading & Investment

03.07.26 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
03.07.26 SMI setzt Höhenflug fort
03.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Der nächste Erholungsversuch?
02.07.26 Gold nach starker Korrektur – im Spannungsfeld geldpolitischer Treiber
02.07.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Komax Holding AG
01.07.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’995.01 19.66 SGBJ3U
Short 15’319.45 13.54 SDBWJU
Short 15’889.14 8.78 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’424.24 03.07.2026 17:30:00
Long 13’816.30 19.66 SEBN5U
Long 13’509.24 13.93 SWB04U
Long 12’932.10 8.91 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Tesla-Bulle bewertet erstmals SpaceX - Aktie dreht nach Verlusten ins Plus
Rheinmetall-Aktie profitiert von neuen Grossauftrag im Luftabwehrbereich
Aktie an DAX-Spitze: Bayer gliedert operatives US-Glyphosatgeschäft in eigenes Unternehmen aus
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger setzen AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag unter Druck
Starke Absatzzahlen, starker Kursrutsch: Was hinter dem grössten Tesla-Einbruch seit rund einem Jahr steckt
Aktien von Roche, Novartis, Nestlé & ABB im Fokus: Vier Schweizer Firmen unter den Top 100 Unternehmen
Nach US-Arbeitsmarktbericht: SMI beendet Handel nach Rekord fester -- DAX geht mit Höchststand in den Feierabend -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
RENK-Aktie tiefer: Unternehmen baut Marine-Geschäft mit Übernahme aus

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 27/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.