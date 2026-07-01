MANGOS-Aktien im Fokus: Diese sechs Werte könnten die Magnificent 7 ablösen

• Der Begriff MANGOS steht für Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI und SpaceX• Das Kürzel verbreitete sich Mitte Juni 2026 nach dem Rekord-Börsengang von SpaceX• Anders als FAANG steht die Gruppe für KI-Infrastruktur statt Aufmerksamkeitsökonomie

Wie aus den Magnificent Seven die MANGOS wurden

Auslöser war das Börsendebüt von SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen ging Mitte Juni 2026 mit einer Bewertung von mehr als 2 Billionen US-Dollar an die NASDAQ, der bis dahin grösste Börsengang der US-Geschichte. Damit überholte SpaceX zwei Mitglieder der Magnificent Seven, nämlich Tesla und Meta. Wie Reuters berichtet, lässt sich das Kürzel Mag 7 seither kaum noch als saubere Abkürzung für die Marktführer verwenden, wenn eines der wertvollsten Unternehmen der Welt ausserhalb der Gruppe steht.

An seine Stelle tritt daher ein neues Akronym. MANGOS steht für Meta, Anthropic, NVIDIA, Google-Mutter Alphabet, OpenAI und SpaceX. Verbreitet hat sich der Begriff Mitte Juni 2026 über die Plattform X. Eine feste oder offizielle Kategorie ist er nicht: Manche lesen das A als Apple, andere schlagen die Variante TANGOS mit Tesla vor. Auch der Begriff Magnificent Seven geht auf keine Behörde zurück, sondern wurde Ende 2023 vom BofA-Strategen Michael Hartnett geprägt, und zwar für NVIDIA, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla und Microsoft.

Von der Aufmerksamkeits- zur Infrastruktur-Ökonomie

Der eigentliche Unterschied liegt im Geschäftsmodell. FAANG und die Magnificent Seven standen für die Aufmerksamkeitsökonomie, also für Werbung, Streaming und Geräte, die menschliche Zeit zu Geld machen. Die MANGOS rücken die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz in den Mittelpunkt, also die Chips, Modelle und Netze, auf denen andere Unternehmen aufbauen. Sinnbild dafür ist NVIDIA. Im Quartal bis zum 26. April 2026 erzielte der Konzern einen Rekordumsatz von 81,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allein auf das Rechenzentrumsgeschäft entfielen 75,2 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 92 Prozent. Firmenchef Jensen Huang sprach vom grössten Infrastrukturausbau der Menschheitsgeschichte.

Hinter dem gemeinsamen Etikett verbergen sich allerdings sehr unterschiedliche Profile. Meta, NVIDIA und Alphabet sind börsennotiert und hochprofitabel. SpaceX ist seit Mitte Juni 2026 ebenfalls börsennotiert. OpenAI und Anthropic dagegen sind aktuell noch nicht an der Börse. Beide reichten im Juni 2026 vertrauliche S-1-Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC ein und streben einen Börsengang an. Ein einziger Begriff fasst damit drei grundverschiedene Anlagefälle zusammen.

Warum ein Akronym noch keine Anlagestrategie ist

Sammelbegriffe wie FAANG oder seit Neuestem MANGOS sind laut Reuters keine formalen Kategorien, sondern Schlagworte für die jeweils gefragtesten Aktien eines Moments. Hinzu kommt der offene Zeitplan für die Börsengänge der beiden KI-Unternehmen. OpenAI selbst erklärte bei seiner Einreichung, ein Termin sei noch nicht entschieden und der Schritt könne sich hinziehen, weil sich manche Vorhaben als privates Unternehmen leichter umsetzen liessen. Zwei der sechs MANGOS-Werte lassen sich an der Börse damit zunächst gar nicht kaufen.

Trotzdem versuchen erste Anbieter, aus dem Schlagwort ein Produkt zu machen. Laut Reuters haben Fondsgesellschaften bereits MANGOS-ETFs bei der SEC angemeldet, die das fehlende Engagement in den privaten Laboren teils über Derivate abbilden wollen. Das Risiko dabei ist, eine Erzählung in ein Anlageprodukt zu giessen, bevor sie sich bewährt hat. Ob die MANGOS zur dauerhaften Führungsgruppe werden, wie einst FAANG, ist offen. Mehrere Strategen rechnen ohnehin eher mit einer Ergänzung als mit einer Ablösung der Magnificent Seven.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.ch