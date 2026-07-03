Novo Nordisk-Aktie: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren

Ziel ist es, den Einsatz der als gesundheitsschädlich eingestuften Standardlösungsmittel DMF, DCM und NMP in der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) zu reduzieren oder zu ersetzen.

In mehreren Studien identifizierten die Partner sogenannte binäre Lösungsmittelmischungen, die ähnliche Eigenschaften wie die bisherigen Standardlösungen aufwiesen. Wie Bachem am Freitag in einem Communiqué erklärte, ermöglichen diese eine vergleichbare Reinheit und Effizienz bei der Herstellung therapeutischer Peptide.

Zudem hätten die Untersuchungen gezeigt, dass sich durch Anpassungen der Lösungsmittelmischungen problematische Nebenreaktionen reduzieren liessen. Die Studien würden den Einsatz weniger polarer und umweltschonender Lösungsmittel erleichtern, hiess es weiter.

ra/cf

Bubendorf (awp)