BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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03.07.2026 17:36:36
Novo Nordisk-Aktie: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Der Peptidhersteller Bachem hat zusammen mit dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk neue umweltfreundlichere Lösungsmittel für die Peptidproduktion entwickelt.
In mehreren Studien identifizierten die Partner sogenannte binäre Lösungsmittelmischungen, die ähnliche Eigenschaften wie die bisherigen Standardlösungen aufwiesen. Wie Bachem am Freitag in einem Communiqué erklärte, ermöglichen diese eine vergleichbare Reinheit und Effizienz bei der Herstellung therapeutischer Peptide.
Zudem hätten die Untersuchungen gezeigt, dass sich durch Anpassungen der Lösungsmittelmischungen problematische Nebenreaktionen reduzieren liessen. Die Studien würden den Einsatz weniger polarer und umweltschonender Lösungsmittel erleichtern, hiess es weiter.
ra/cf
Bubendorf (awp)
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