Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
Inditex Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben. Der starke Start in die wichtige Herbst-/Wintersaison mit einem Wachstum von 9 Prozent und einer sich im Jahresverlauf stetig bessernden Umsatzentwicklung gebe ihm Zuversicht, dass der Modekonzern wieder an Fahrt gewonnen hat, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gesunkene Bewertung in den vergangenen drei Quartalen und realistischere Erwartungen böten Anlegern einen attraktiven Einstiegspunkt./rob/edh/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.89 €
|
Abst. Kursziel*:
13.31%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
46.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.70%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
11.09.25
|EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inditex von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Inditex-Aktie springt an: Umsatzwachstum beschleunigt, Markt hatte mehr erwartet (Dow Jones)
|
10.09.25