SMI 11'982 -0.3%  SPI 16'686 -0.1%  Dow 45'758 -0.3%  DAX 23'349 0.1%  Euro 0.9321 -0.1%  EStoxx50 5'378 0.1%  Gold 3'661 -0.8%  Bitcoin 91'795 0.0%  Dollar 0.7872 0.1%  Öl 68.0 -0.7% 
Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

43.06
CHF
2.27
CHF
5.57 %
10:34:00
BRXC
17.09.2025 10:40:53

Inditex Buy

Inditex
43.06 CHF 5.57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben. Der starke Start in die wichtige Herbst-/Wintersaison mit einem Wachstum von 9 Prozent und einer sich im Jahresverlauf stetig bessernden Umsatzentwicklung gebe ihm Zuversicht, dass der Modekonzern wieder an Fahrt gewonnen hat, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gesunkene Bewertung in den vergangenen drei Quartalen und realistischere Erwartungen böten Anlegern einen attraktiven Einstiegspunkt./rob/edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45.89 € 		Abst. Kursziel*:
13.31%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
46.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.70%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse