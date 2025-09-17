Inditex 43.06 CHF 5.57% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben. Der starke Start in die wichtige Herbst-/Wintersaison mit einem Wachstum von 9 Prozent und einer sich im Jahresverlauf stetig bessernden Umsatzentwicklung gebe ihm Zuversicht, dass der Modekonzern wieder an Fahrt gewonnen hat, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gesunkene Bewertung in den vergangenen drei Quartalen und realistischere Erwartungen böten Anlegern einen attraktiven Einstiegspunkt./rob/edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.