NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Javier Garrido rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem starken Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers. Allerdings könnte es nach der Bekanntgabe zu Gewinnmitnahmen kommen, da die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt habe, schrieb er./rob/edh/he;