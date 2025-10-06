Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

15.02
CHF
0.02
CHF
0.12 %
06.10.2025
BRXC
21.10.2025 19:34:24

Iberdrola SA Neutral

Iberdrola
15.02 CHF 0.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Javier Garrido rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem starken Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers. Allerdings könnte es nach der Bekanntgabe zu Gewinnmitnahmen kommen, da die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt habe, schrieb er./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
17.10 € 		Abst. Kursziel*:
-12.89%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.97%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

