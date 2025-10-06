Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
15.02CHF
0.02CHF
0.12 %
06.10.2025
BRXC
21.10.2025 19:34:24
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Javier Garrido rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem starken Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers. Allerdings könnte es nach der Bekanntgabe zu Gewinnmitnahmen kommen, da die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt habe, schrieb er./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.97%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse