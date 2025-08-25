Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der von 54 auf 84 Prozent aufgestockten Beteiligung an der brasilianischen Neoenergia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Markt dürfte positiv darauf reagieren, das der Versorger sein Engagement bei einem bekannten Vermögenswert schrittweise ausbaut, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit 1,88 Milliarden Euro zahlten die Spanier nur einen Aufpreis von 15 Prozent auf den letzten Aktienkurs von Neoenergia und erzielten dafür eine Wertsteigerung von über 2 Prozent, lobte er./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
15.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.91%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
