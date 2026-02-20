Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Unter den Energiekonzernen seien Solaria, Verbund, Fortum und Centrica für Gewinnschwankungen durch CO2-Preis-Veränderungen besonders anfällig./tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
17.30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
19.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.94%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
19.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.80%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|11:20
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|16.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|16.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|11:20
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|16.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|17.91
|0.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:21
|
Bernstein Research
Enel Market-Perform
|11:20
|
Bernstein Research
Iberdrola Market-Perform
|11:20
|
Bernstein Research
RWE Market-Perform
|11:15
|
UBS AG
flatexDEGIRO Buy
|11:10
|
Bernstein Research
Fraport Outperform
|11:05
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|11:05
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform