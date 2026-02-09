Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’499 0.0%  SPI 18’653 0.1%  Dow 50’115 0.0%  DAX 24’981 1.1%  Euro 0.9132 -0.4%  EStoxx50 6’050 0.9%  Gold 5’063 2.1%  Bitcoin 53’076 -3.0%  Dollar 0.7667 -1.2%  Öl 68.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526NVIDIA994529Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Coca-Cola stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Hims & Hers stoppt Semaglutid-Tablette
Sportradar-Aktie höher: Datenanalysen für NBC Sports Regional Networks
STMicroelectronics-Aktie mit Kurssprung: Milliardenschwere Bestellung von Amazon-Cloudsparte
Micron-Aktie unter Druck: Verliert der Chipkonzern NVIDIA als KI-Kunden?
Suche...
Plus500 Depot

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experten-Erwartungen 09.02.2026 17:11:00

Ausblick: Coca-Cola stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Coca-Cola stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coca-Cola gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.

Coca-Cola
60.23 CHF -1.64%
Kaufen Verkaufen

Coca-Cola stellt am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,565 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent auf 12,05 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,99 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,46 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 48,27 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 46,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Coca-Cola-Aktie fester: Getränkeriese beklagt Standortbedingungen in Deutschland
Coca-Cola-Aktie stabil: Chefwechsel für das neue Jahr angekündigt
Coca-Cola-Aktie: Experten empfehlen Coca-Cola im November mehrheitlich zum Kauf

Bildquelle: Billion Photos / Shutterstock

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten