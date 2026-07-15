Iberdrola 19.53 CHF -0.48% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Analyst James Brand rechnet mit einer starken Steigerung des operativen Ergebnisses im zweiten Quartal, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 22. Juli schrieb. Der Überschuss sollte allerdings deutlich unter dem durch einen immensen Sondereffekt angeschobenen Vorjahreswert liegen. Interessant werde die Frage, ob die Jahresziele unangetastet blieben. Brand geht davon aus./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.