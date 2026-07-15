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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

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15.07.2026 12:18:41

Iberdrola SA Hold

Iberdrola
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Analyst James Brand rechnet mit einer starken Steigerung des operativen Ergebnisses im zweiten Quartal, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 22. Juli schrieb. Der Überschuss sollte allerdings deutlich unter dem durch einen immensen Sondereffekt angeschobenen Vorjahreswert liegen. Interessant werde die Frage, ob die Jahresziele unangetastet blieben. Brand geht davon aus./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.00 € 		Abst. Kursziel*:
-7.50%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.53%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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