Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
15.50CHF
-0.13CHF
-0.80 %
25.08.2025
BRXC
25.09.2025 09:59:29
Iberdrola SA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 18,50 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht ein neues Wachstumskapitel für die Anlagestory der Spanier. Dafür sorge der strukturell steigende Strombedarf, wie er erwartungsgemäß auf dem Kapitalmarkttag aufgezeigt worden sei, so der Experte am Donnerstag in seinem Kommentar./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 04:29 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Iberdrola SA
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
15.74 €
Abst. Kursziel*:
20.71%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
15.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
20.63%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
