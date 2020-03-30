Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine für 2025 gesunkene Prognose für Investitionen sei der Grund für das etwas erhöhte Kursziel, schrieb Chiara Battistini am Dienstag im Nachgang zu den Quartalszahlen des Modeherstellers./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36.40 € 		Abst. Kursziel*:
9.89%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
37.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.58%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse