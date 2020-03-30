HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
23.85CHF
-56.15CHF
-70.19 %
30.03.2020
SWX
04.11.2025 16:28:36
HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine für 2025 gesunkene Prognose für Investitionen sei der Grund für das etwas erhöhte Kursziel, schrieb Chiara Battistini am Dienstag im Nachgang zu den Quartalszahlen des Modeherstellers./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.40 €
|
Abst. Kursziel*:
9.89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.58%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
