Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’198.0 -0.3%  SPI 16’911 -0.4%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 23’790 -1.4%  Euro 0.9300 -0.1%  EStoxx50 5’614 -1.2%  Gold 3’997 -0.1%  Bitcoin 84’536 -1.8%  Dollar 0.8093 0.2%  Öl 64.1 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Georg Fischer-Aktie trotzdem schwächer: Bis 2030 sollen sämtliche Geschäftsbereiche kräftig wachsen
Uber-Aktie dennoch in Rot: Uber steigert Umsatz und Gewinn
Oerlikon-Aktie in Rot: Wechselkurse bremsen Umsatz im dritten Quartal
Novartis-Aktie fester: Studiendaten bei Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden präsentiert
Suche...

HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

23.85
CHF
-56.15
CHF
-70.19 %
30.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 11:06:42

HUGO BOSS Neutral

HUGO BOSS
34.35 CHF -5.26%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 40,80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen an den Modekonzern seien zuletzt ziemlich gering gewesen, sodass die Prognosesenkung nicht sonderlich überraschen dürfte, schrieb Robert Krankowski am Dienstag. Die neuen Ziele entsprächen weitgehend dem Konsens./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
40.80 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36.40 € 		Abst. Kursziel*:
12.09%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
36.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.39%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse