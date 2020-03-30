HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
23.85CHF
-56.15CHF
-70.19 %
30.03.2020
SWX
05.11.2025 11:11:09
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Profitabilität sei solide gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Die Umsätze hätten allerdings unter Verschiebungen gelitten./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37.08 €
|
Abst. Kursziel*:
15.97%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.87%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
