HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

23.85
CHF
-56.15
CHF
-70.19 %
30.03.2020
SWX
10.11.2025 07:45:26

HUGO BOSS Outperform

HUGO BOSS
34.32 CHF -0.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies könnte das Kurspotenzial begrenzen, auch wenn die Aussichten für die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2026 vielversprechend blieben. Chamberlains Favorit ist Next wegen des internationalen Geschäftspotenzials. Bei Dunelm und Zalando erscheine die aktuelle Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials aussichtsreich./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
37.41 € 		Abst. Kursziel*:
20.29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
36.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.79%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

Analysen zu HUGO BOSS AG

07:45 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
06.11.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
05.11.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
