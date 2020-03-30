HUGO BOSS 34.51 CHF 1.01% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 40,80 auf 38,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zunehmende Unsicherheit hinsichtlich 2026 dürfte die Anlegerstimmung trüben, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch im Nachgang erwartungsgemäß schwacher Quartalszahlen vom Vortag./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMT



