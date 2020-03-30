HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
23.85CHF
-56.15CHF
-70.19 %
30.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2025 11:12:06
HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 40,80 auf 38,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zunehmende Unsicherheit hinsichtlich 2026 dürfte die Anlegerstimmung trüben, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch im Nachgang erwartungsgemäß schwacher Quartalszahlen vom Vortag./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37.08 €
|
Abst. Kursziel*:
4.37%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.28%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Hugo-Boss-CFO: Versuchen, Zollbelastung "gut zu managen" (Dow Jones)
|
03.11.25
|Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|Wie Experten die HUGO BOSS-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
31.10.25
|EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)