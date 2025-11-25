easyJet 5.02 CHF -1.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Der Vorsteuergewinn der Fluggesellschaft liege etwas über dem Konsens, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten sich die Durchschnittserlöse besser entwickelt als befürchtet. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 wirke beruhigend./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.