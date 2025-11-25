easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
5.02CHF
-0.07CHF
-1.35 %
17:01:11
BRXC
25.11.2025 14:42:57
easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Der Vorsteuergewinn der Fluggesellschaft liege etwas über dem Konsens, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten sich die Durchschnittserlöse besser entwickelt als befürchtet. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 wirke beruhigend./tih/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
easyJet plc
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
6.75 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
5.34 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
4.78 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
