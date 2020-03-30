Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’504 0.2%  SPI 17’248 0.2%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’377 0.6%  Euro 0.9314 0.1%  EStoxx50 5’571 0.7%  Gold 4’076 1.5%  Bitcoin 92’811 0.4%  Dollar 0.8038 0.3%  Öl 63.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Zalando-Aktie
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Tecan-Aktie dennoch tiefrot: Tecan verzeichnet im dritten Quartal leichtes Umsatzplus
Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Plus500 Depot

HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

23.85
CHF
-36.81
CHF
-60.68 %
30.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 09:59:05

HUGO BOSS Outperform

HUGO BOSS
38.66 CHF 2.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 16:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
41.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
41.11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Manjari Dhar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HUGO BOSS AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.10.25 HUGO BOSS Buy Warburg Research
30.09.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
30.09.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
29.09.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen