HUGO BOSS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
41.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
