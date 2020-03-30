HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
23.85CHF
-56.15CHF
-70.19 %
30.03.2020
SWX
04.11.2025 08:31:36
HUGO BOSS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Umsätze des Modekonzerns seien etwas mau gewesen, die Kostenkontrolle bleibe aber gut, schrieb Manjari Dhar am Dienstag. Der Ausblick liege etwa auf Höhe der Markterwartungen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:07 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:07 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
37.37 €
|
Abst. Kursziel*:
20.42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
38.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.74%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
