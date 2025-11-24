Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

144.95
CHF
0.11
CHF
0.07 %
17:03:05
BRXC
25.11.2025 14:40:22

Boeing Buy

Boeing
144.95 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Gavin Parsons wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Flugdaten zu den Dreamlifter-Transportern des Flugzeugbauers aus, in denen er einen Zusammenhang sieht zur Produktion des 787-Dreamliner. Boeing arbeite wahrscheinlich daran, beim 787-Jet Lagerbestände abzubauen, aber das sollte sich seiner Einschätzung nach im nächsten Jahr normalisieren./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 179.12 		Abst. Kursziel*:
53.53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 179.53 		Abst. Kursziel aktuell:
53.18%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:40 Boeing Buy UBS AG
24.11.25 Boeing Outperform Bernstein Research
17.11.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
