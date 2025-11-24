Boeing Aktie 913253 / US0970231058
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Gavin Parsons wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Flugdaten zu den Dreamlifter-Transportern des Flugzeugbauers aus, in denen er einen Zusammenhang sieht zur Produktion des 787-Dreamliner. Boeing arbeite wahrscheinlich daran, beim 787-Jet Lagerbestände abzubauen, aber das sollte sich seiner Einschätzung nach im nächsten Jahr normalisieren./rob/tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 179.12
|
Abst. Kursziel*:
53.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 179.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.18%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Montagabend ins Minus (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|143.77
|-0.74%
