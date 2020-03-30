HUGO BOSS 37.75 CHF -2.49% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss vor Quartalszahlen von 69 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das herausfordernde Geschäftsumfeld des Modekonzerns habe Bestand, schrieb Jörg Philipp Frey in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



