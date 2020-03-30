Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

23.85
CHF
-36.81
CHF
-60.68 %
30.03.2020
SWX
08.10.2025 09:45:22

HUGO BOSS Buy

HUGO BOSS
37.75 CHF -2.49%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss vor Quartalszahlen von 69 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das herausfordernde Geschäftsumfeld des Modekonzerns habe Bestand, schrieb Jörg Philipp Frey in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Buy
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.86 € 		Abst. Kursziel*:
63.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63.22%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

