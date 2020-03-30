HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
23.85CHF
-36.81CHF
-60.68 %
30.03.2020
SWX
08.10.2025 09:45:22
HUGO BOSS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss vor Quartalszahlen von 69 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das herausfordernde Geschäftsumfeld des Modekonzerns habe Bestand, schrieb Jörg Philipp Frey in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Buy
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.86 €
|
Abst. Kursziel*:
63.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.22%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|09:45
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|30.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
