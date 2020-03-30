Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’123 -0.9%  SPI 16’810 -1.0%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 23’721 -1.7%  Euro 0.9302 0.0%  EStoxx50 5’589 -1.6%  Gold 3’995 -0.2%  Bitcoin 83’917 -2.5%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 64.0 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Georg Fischer-Aktie trotzdem schwächer: Bis 2030 sollen sämtliche Geschäftsbereiche kräftig wachsen
Oerlikon-Aktie dennoch gesucht: Wechselkurse bremsen Umsatz im dritten Quartal
Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Rückläufige Umsätze und trüber Ausblick
Suche...

HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

23.85
CHF
-56.15
CHF
-70.19 %
30.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 09:29:13

HUGO BOSS Buy

HUGO BOSS
33.95 CHF -6.37%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag. Gewinnseitig habe der Modekonzern die Erwartungen allerdings erfüllt./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Buy
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.18 € 		Abst. Kursziel*:
75.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
83.46%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse