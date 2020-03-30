HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
23.85CHF
-56.15CHF
-70.19 %
30.03.2020
SWX
04.11.2025 09:29:13
HUGO BOSS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag. Gewinnseitig habe der Modekonzern die Erwartungen allerdings erfüllt./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Buy
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.18 €
|
Abst. Kursziel*:
75.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83.46%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
