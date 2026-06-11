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11.06.2026 09:07:32

HUGO BOSS Hold

HUGO BOSS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild sieht die Übernahmeofferte des Großaktionärs Frasers eher als Versuch, im Rahmen deutscher Gesetze weiter aufzustocken, wie er am Donnerstag schrieb. Mit den gebotenen 38 Euro bilde man hier zunächst einen Boden für die Aktien./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
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Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
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10.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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06.05.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
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