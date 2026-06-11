HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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11.06.2026 09:07:32
HUGO BOSS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild sieht die Übernahmeofferte des Großaktionärs Frasers eher als Versuch, im Rahmen deutscher Gesetze weiter aufzustocken, wie er am Donnerstag schrieb. Mit den gebotenen 38 Euro bilde man hier zunächst einen Boden für die Aktien./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.58%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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