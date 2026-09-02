Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’342 0.1%  SPI 20’163 0.1%  Dow 53’188 0.8%  DAX 25’865 -0.4%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 6’369 0.0%  Gold 4’380 1.2%  Bitcoin 62’712 -0.4%  Dollar 0.8127 0.1%  Öl 94.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
BioVersys-Aktie springt zweistellig hoch: FDA-Fast-Track-Status für Antibiotikum BV100
Lufthansa-Verwaltungsratspräsident: Swiss bleibt fest im Konzernverbund - Aktie stabil
Newron-Aktie stärker: Rekrutierung für Phase-III-Studie mit Evenamide abgeschlossen
Suche...

HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

36.81
CHF
1.06
CHF
2.97 %
16:36:01
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 14:53:48

HUGO BOSS Halten

HUGO BOSS
36.88 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Halten" mit einem fairen Wert von 40 Euro belassen. Die Frasers Group greife beim Modekonzern nach der Mehrheit und stelle den Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm "auf den Prüfstand", schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der Beendigung des Aktienrückkaufprogramms sorge das Unternehmen dafür, dass der Anteilsbesitz der Frasers Group nicht "automatisch" weiter ansteigt. Die Kombination aus freiwilliger Übernahmeofferte und dem Verkauf von Put-Optionen ermögliche der Frasers Group eine schleichende Übernahme quasi zum "Spartarif"./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Halten
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
39.21 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
39.23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HUGO BOSS AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:53 HUGO BOSS Halten DZ BANK
08:51 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen