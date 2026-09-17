HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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17.09.2026 10:02:07
MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren HUGO BOSS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
HUGO BOSS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der HUGO BOSS-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68.86 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.452 HUGO BOSS-Aktien. Die gehaltenen HUGO BOSS-Papiere wären am 16.09.2026 55.11 EUR wert, da der Schlussstand 37.95 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 44.89 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für HUGO BOSS eine Börsenbewertung in Höhe von 2.63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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