HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

Historisch
03.12.2025 10:49:30

HUGO BOSS Outperform

HUGO BOSS
32.46 CHF -11.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach weiteren Details zum Strategie-Update mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach der Ankündigung am Vorabend, die Umsatz- und Ebit-Prognosen für 2026 nach unten zu korrigieren, habe der Modekonzern weitere Details zu seiner "Claim-5-Touchdown"-Strategie für 2026 bis 2028 veröffentlicht, schrieb Manjari Dhar am Mittwoch. Dabei verwies er auf das Ziel einer mittel- bis langfristigen Ebit-Marge von etwa 12 Prozent sowie auf den Fokus, freie Barmittel zu erwirtschaften./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:19 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

