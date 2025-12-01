NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach weiteren Details zum Strategie-Update mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach der Ankündigung am Vorabend, die Umsatz- und Ebit-Prognosen für 2026 nach unten zu korrigieren, habe der Modekonzern weitere Details zu seiner "Claim-5-Touchdown"-Strategie für 2026 bis 2028 veröffentlicht, schrieb Manjari Dhar am Mittwoch. Dabei verwies er auf das Ziel einer mittel- bis langfristigen Ebit-Marge von etwa 12 Prozent sowie auf den Fokus, freie Barmittel zu erwirtschaften./rob/ck/ag;