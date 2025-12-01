HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
32.38CHF
-0.06CHF
-0.18 %
10:34:15
SWX
04.12.2025 08:12:09
HUGO BOSS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 41 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild kappte seine Ergebnisschätzungen am Mittwoch nach dem Strategie-Update der Metzinger für 2026 um 24 Prozent und für 2027 um 21 Prozent. Mit seinem neuen Kursziel liege die Bewertung im Konkurrenzvergleich etwa in der Mitte, auch wenn Markt- und Markendynamik aktuell recht unklar bleibe./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.58%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
