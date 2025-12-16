Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

34.30
CHF
0.68
CHF
2.02 %
09:40:15
SWX
18.12.2025 07:55:25

HUGO BOSS Neutral

HUGO BOSS
34.46 CHF 0.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chiara Battistini überarbeitete in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal ihre Schätzungen und berücksichtigt nun den beim Strategieupdate vorgelegten neuen Ausblick. Für das vom Modekonzern angekündigte Übergangsjahr 2026 senkte sie ihre Umsatzschätzung um 9 Prozent und jene für den operativen Gewinn (Ebit) um gut ein Viertel. 2027 und 2028 sollten sich die Margen wieder erholen. Von der nächsten Zahlenvorlage erhofft sich Battistini weitere Details zu den Prognosen in puncto Regionen und Vertriebskanälen./tav/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 21:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36.86 € 		Abst. Kursziel*:
8.52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
37.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.02%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:55 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
11.12.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 HUGO BOSS Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
