HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chiara Battistini überarbeitete in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal ihre Schätzungen und berücksichtigt nun den beim Strategieupdate vorgelegten neuen Ausblick. Für das vom Modekonzern angekündigte Übergangsjahr 2026 senkte sie ihre Umsatzschätzung um 9 Prozent und jene für den operativen Gewinn (Ebit) um gut ein Viertel. 2027 und 2028 sollten sich die Margen wieder erholen. Von der nächsten Zahlenvorlage erhofft sich Battistini weitere Details zu den Prognosen in puncto Regionen und Vertriebskanälen./tav/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.86 €
|
Abst. Kursziel*:
8.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.02%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|07:55
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|07:55
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|34.33
|2.11%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:07
|
Jefferies & Company Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|09:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Pernod Ricard Buy
|09:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Roche Hold
|08:23
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|08:21
|
Jefferies & Company Inc.
Douglas Buy
|08:21
|
Jefferies & Company Inc.
Inditex Buy
|07:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Philips Neutral