Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Verlustzone

Am Montag notiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.91 Prozent leichter bei 17’876.51 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 95.958 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.480 Prozent auf 17’953.77 Punkte an der Kurstafel, nach 18’040.35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17’841.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17’953.77 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 17’355.68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SDAX mit 16’731.99 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 14’618.40 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.00 Prozent nach oben. Bei 18’480.20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17’174.39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell BVB (Borussia Dortmund) (+ 3.83 Prozent auf 3.39 EUR), Medios (+ 0.75 Prozent auf 16.12 EUR), HORNBACH (+ 0.74 Prozent auf 81.30 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 0.67 Prozent auf 15.12 EUR) und CEWE Stiftung (+ 0.59 Prozent auf 101.60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Verve Group (-3.70 Prozent auf 1.51 EUR), Salzgitter (-2.91 Prozent auf 44.08 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2.77 Prozent auf 87.90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.57 Prozent auf 48.50 EUR) und JENOPTIK (-2.48 Prozent auf 26.00 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 344’573 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9.425 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch