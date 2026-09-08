XETRA-Handel: SDAX letztendlich stärker

Am Dienstag beendete der SDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 18’779.18 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 94.295 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0.058 Prozent tiefer bei 18’742.63 Punkten, nach 18’753.48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 18’799.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’707.97 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’659.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der SDAX auf 18’398.48 Punkte taxiert. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 16’742.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8.20 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell HORNBACH (+ 6.49 Prozent auf 87.00 EUR), SMA Solar (+ 6.18 Prozent auf 63.60 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5.10 Prozent auf 66.00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3.59 Prozent auf 24.55 EUR) und Jungheinrich (+ 3.32 Prozent auf 27.40 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil ATOSS Software (-4.33 Prozent auf 92.90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4.11 Prozent auf 56.05 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.99 Prozent auf 31.18 EUR), TeamViewer (-2.87 Prozent auf 6.43 EUR) und GFT SE (-2.73 Prozent auf 24.95 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 994’851 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.176 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 2.26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.82 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch