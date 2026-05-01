HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HORNBACH Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 90 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Führungswechsel der Baumarkt-Holding verlaufe "nach Bauplan", schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bröckele die Zuversicht der Konsumenten. Immerhin ließen die Wetterbedingungen eine gute Nachfrage im laufenden Frühlingsquartal erwarten./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
80.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
80.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HORNBACH Holding
|
04.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
28.04.26