|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.08.2025 11:57:13
HORNBACH Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe die Erwartungen getoppt, schrieb Volker Bosse am Montag. Er hob seine Schätzungen an./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 11:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
118.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
106.60 €
|
Abst. Kursziel*:
10.69%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
106.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.90%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HORNBACH Holding
|
22.08.25
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Albrecht Hornbach, buy (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Albrecht Hornbach, Kauf (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: AB-Holding GmbH, sell (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: AB-Holding GmbH, Verkauf (EQS Group)
|
18.08.25
|Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.07.25
|EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.07.25