Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 -0.2%  SPI 17’007 -0.2%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’315 -0.2%  Euro 0.9386 -0.1%  EStoxx50 5’465 -0.4%  Gold 3’371 0.0%  Bitcoin 89’241 -1.9%  Dollar 0.8021 0.1%  Öl 68.2 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien von UniCredit und Commerzbank freundlich: UniCredit verstärkt Einfluss bei Commerzbank mit 26-Prozent-Anteil
Lufthansa-Aktie legt zu: Lufthansa ordnet sich offenbar neu
JDE-Peet's-Aktie im Turbomodus: Übernahme durch Keurig Dr Pepper soll neuen Kaffee-Champion hervorbringen
Apple-Aktie im Fokus: FinTech zerrt iKonzern wegen Apple Pay-Technologie vor Gericht
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln
Suche...
200.- Saxo-Deal

HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405

54.60
CHF
2.60
CHF
5.00 %
02.05.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2025 11:57:13

HORNBACH Add

HORNBACH
73.08 CHF -5.61%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe die Erwartungen getoppt, schrieb Volker Bosse am Montag. Er hob seine Schätzungen an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 11:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
118.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
106.60 € 		Abst. Kursziel*:
10.69%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
106.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.90%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HORNBACH Holding

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?