HORNBACH 73.08 CHF -5.61% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe die Erwartungen getoppt, schrieb Volker Bosse am Montag. Er hob seine Schätzungen an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 11:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.